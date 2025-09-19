Christa Kummer zog die legendären High Heels aus

Steht neues Angebot bevor?

Wie geht es jetzt weiter? Im ORF ist das schon klar, eine Nachfolgerin gibt es bereits (siehe unten). Und Kummer selbst ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen und noch nicht bereit für die Pension, das hat sie lautstark wissen lassen. Insider rechnen mit einem Angebot von ServusTV, denn dem ORF-Konkurrenten ist gerade die Wetterberichterstattung sehr wichtig. Die Vorhersage schaut also recht heiter aus ...