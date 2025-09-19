Kimmel Show abgesetzt: „Was darf man noch sagen?“

Nach Äußerungen von Jimmy Kimmel zum tödlichen Attentat auf den konservativen US-Aktivisten Charlie Kirk setzt der Sender ABC seine Late-Night-Show vorerst ab. Präsident Trump holte bei einem Gespräch mit Journalisten zum Rundumschlag aus und drohte Sendeanstalten gar mit einem möglichen Lizenzentzug. Wie das „Krone“-Forum auf die zunehmend autoritären Ankündigungen des US-Präsidenten reagiert, lesen Sie hier.
Der 57-jährige Talkshow-Moderator thematisierte am vergangenen Montag die Ermordung des konservativen Podcast-Stars Charlie Kirk. In den Augen der Trump-Administration wohl zu kritisch, so wurde Kimmels Show „Jimmy Kimmel Live“ unter Androhung weiterer Konsequenzen nun vom Sender ABC auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen.
Eine Aktion, die auch im „Krone“-Forum für viel Aufsehen gesorgt hat. Für viele spricht die Absetzung Kimmels klar gegen das weltweit bekannte, amerikanische „First Amendment“, das die Rede-, Presse-, Versammlungs- und Religionsfreiheit in der US-Verfassung verankert.
Objektive Berichterstattung: ein Relikt der Vergangenheit?
Einige Leser sehen in der Absetzung Kimmels allerdings nur das Symptom eines größeren Problems: Wer kontrolliert tatsächlich die amerikanische Presse- und Medienlandschaft? Die Vereinigten Staaten belegen im „World Press Freedom Index“ nur Rang 57 und landen damit hinter Staaten wie Sierra Leone oder Ghana. Während ein paar wenige Medienkonglomerate einen großen Teil der Medienlandschaft kontrollieren, versucht die Trump-Regierung nun immer offener Einfluss auf die freien Medien zu nehmen. Der Abwärtstrend im Ranking zur Pressefreiheit (2022 noch Rang 42) dürfte sich damit weiter fortsetzen.
Gleichzeitig wenden sich immer größere Teile der Bevölkerung komplett von konventionellen Medien ab und informieren sich weitestgehend über „Partisan Media“ (parteipolitisch gefärbte Medien, die nicht nach objektiven Standards berichten, sondern offen für Republikaner oder Demokraten Partei ergreifen).
Niemand sollte gecancelt werden... so lange uns die Meinung passt?
Selbst im „Krone“-Forum kann man die politische Aufladung und das „links-rechts Denken“ schon verfolgen. Über die Absetzung von Kimmel entstanden heiße Debatten über Medienfreiheit, Zensur und wer nun verantwortlich für das Entstehen der „Cancel Culture“ ist.
Wie bewerten Sie die Drohungen von Präsident Trump? Denken Sie, dass die Absetzung von Jimmy Kimmel erst der Anfang einer größeren Zensurwelle sein könnte? Wie kann die aufgeladene Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten wieder beruhigt werden? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Lösungsvorschläge in den Kommentaren!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.