Kimmel Show abgesetzt: „Was darf man noch sagen?“



Objektive Berichterstattung: ein Relikt der Vergangenheit?

Einige Leser sehen in der Absetzung Kimmels allerdings nur das Symptom eines größeren Problems: Wer kontrolliert tatsächlich die amerikanische Presse- und Medienlandschaft? Die Vereinigten Staaten belegen im „World Press Freedom Index“ nur Rang 57 und landen damit hinter Staaten wie Sierra Leone oder Ghana. Während ein paar wenige Medienkonglomerate einen großen Teil der Medienlandschaft kontrollieren, versucht die Trump-Regierung nun immer offener Einfluss auf die freien Medien zu nehmen. Der Abwärtstrend im Ranking zur Pressefreiheit (2022 noch Rang 42) dürfte sich damit weiter fortsetzen.