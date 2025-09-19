Vorteilswelt
Kimmel Show abgesetzt: „Was darf man noch sagen?“

Community
19.09.2025 15:58
(Bild: AFP/MARIO TAMA)

Nach Äußerungen von Jimmy Kimmel zum tödlichen Attentat auf den konservativen US-Aktivisten Charlie Kirk setzt der Sender ABC seine Late-Night-Show vorerst ab. Präsident Trump holte bei einem Gespräch mit Journalisten zum Rundumschlag aus und drohte Sendeanstalten gar mit einem möglichen Lizenzentzug. Wie das „Krone“-Forum auf die zunehmend autoritären Ankündigungen des US-Präsidenten reagiert, lesen Sie hier.

Der 57-jährige Talkshow-Moderator thematisierte am vergangenen Montag die Ermordung des konservativen Podcast-Stars Charlie Kirk. In den Augen der Trump-Administration wohl zu kritisch, so wurde Kimmels Show „Jimmy Kimmel Live“ unter Androhung weiterer Konsequenzen nun vom Sender ABC auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen.

Eine Aktion, die auch im „Krone“-Forum für viel Aufsehen gesorgt hat. Für viele spricht die Absetzung Kimmels klar gegen das weltweit bekannte, amerikanische „First Amendment“, das die Rede-, Presse-, Versammlungs- und Religionsfreiheit in der US-Verfassung verankert.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Leseratte34
Also wenn Trump Menschen verunglimpft - Biden zum Beispiel - ist das okay, andersrum nicht!?!
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, MAGA macht eher den Anschein diese zu unterbinden! Jeder Andersdenkende wird diskreditiert, nur MAGA-Meinungsäußerungen sind genehmigt?
Upvotes:22
Downvotes:8
Benutzer Avatar
Law21
Was ist jetzt mit der amerikanischen Verfassung? Da steht auch das Recht auf freie Meinungsäusserung drinnen (erste Verfassungszusatz), warum schreit da niemand? Hauptsache sie plärren ständig wegen Ihren Waffen!
Upvotes:21
Downvotes:6


Objektive Berichterstattung: ein Relikt der Vergangenheit?
Einige Leser sehen in der Absetzung Kimmels allerdings nur das Symptom eines größeren Problems: Wer kontrolliert tatsächlich die amerikanische Presse- und Medienlandschaft? Die Vereinigten Staaten belegen im „World Press Freedom Index“ nur Rang 57 und landen damit hinter Staaten wie Sierra Leone oder Ghana. Während ein paar wenige Medienkonglomerate einen großen Teil der Medienlandschaft kontrollieren, versucht die Trump-Regierung nun immer offener Einfluss auf die freien Medien zu nehmen. Der Abwärtstrend im Ranking zur Pressefreiheit (2022 noch Rang 42) dürfte sich damit weiter fortsetzen.

Gleichzeitig wenden sich immer größere Teile der Bevölkerung komplett von konventionellen Medien ab und informieren sich weitestgehend über „Partisan Media“ (parteipolitisch gefärbte Medien, die nicht nach objektiven Standards berichten, sondern offen für Republikaner oder Demokraten Partei ergreifen).  

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
AnsageAnGanzAustria
Das Problem ist doch, dass es dort gar keine wirklich unabhängigen Medien mehr gibt. Die meisten gehören irgendwelchen Superreichen, die dann in ihrem Sinne berichten lassen.
Upvotes:10
Downvotes:7
Benutzer Avatar
slimer
Die USA auf dem Weg in ein autokratisches System.
Upvotes:14
Downvotes:2
Benutzer Avatar
Objektiv-betrachtet
Die "freien Medien" in Amerika sind doch ohnehin schon in ihren letzten Zügen. CNN, MSNBC, ABC, überall brechen die Quoten ein, (vermeintlich) objektive Berichterstattung ist eben zu anstrengend.

Im Jahre 2025 informiert man sich eben lieber direkt über linke/rechte Podcasts und Videos, da muss man die anstrengenden Nachrichten nicht mehr selbst in die einem genehme Weltanschauung übersetzen…
Upvotes:6
Downvotes:2
Politische Debatten im TV: Bald ein Relikt vergangener Tage?
Politische Debatten im TV: Bald ein Relikt vergangener Tage?(Bild: AFP/ROBYN BECK)

Niemand sollte gecancelt werden... so lange uns die Meinung passt?
Selbst im „Krone“-Forum kann man die politische Aufladung und das „links-rechts Denken“ schon verfolgen. Über die Absetzung von Kimmel entstanden heiße Debatten über Medienfreiheit, Zensur und wer nun verantwortlich für das Entstehen der „Cancel Culture“ ist.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Helmut89
Wenn es eigene trifft ist man den Tränen Nahe aber Tucker Carlson oder Julia Ruhs und viele andere Konservativ welche die letzten Jahre gecancelt wurde da hat man gefeiert
Upvotes:9
Downvotes:2
Benutzer Avatar
justincaseufool
Nach Stephen Colbert nun mit Jimmy Kimmel der zweite der abgesetzt wurde. Late-Night-Talker die Trump zurecht durch den Kakao zogen und ziehen werden also mundtot gemacht. Also wenn das keine autoritären Systeme sind, dann weiß ich nicht. Ich trau mich wetten, daß Jimmy Fallon auch bereits auf der Abschussliste steht.
Upvotes:14
Downvotes:4
Benutzer Avatar
clancywiggum
„Niemand sollte gecancelt werden“, was ganz was neues, oder fehlt hier der Zusatz "so lange es die Meinung ist die uns passt"?
Upvotes:15
Downvotes:2


Wie bewerten Sie die Drohungen von Präsident Trump? Denken Sie, dass die Absetzung von Jimmy Kimmel erst der Anfang einer größeren Zensurwelle sein könnte? Wie kann die aufgeladene Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten wieder beruhigt werden? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Lösungsvorschläge in den Kommentaren!

