Erste zarte Frühlingsboten

Von unserer Leserreporterin Irene B. erhielten wir dieses Foto als Zeugnis für das langsame Erwachen des Frühlings hierzulande. Gemeinsam mit Schneeglöckchen oder Narzissen sind die hier abgelichteten Krokusse als erste Frühlingsboten bekannt. So schreibt auch sie uns: „Ich bin immer wieder überwältigt vom Wunder Natur und ganz besonders von ihrer Symbolkraft im Frühling, wenn alles zum Leben erwacht und mir damit wunderschöne Momente beschert.“ Dem können wir nur beipflichten! Danke für das Teilen dieser besonderen Eindrücke.