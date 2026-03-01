Vorteilswelt
Erste zarte Frühlingsboten

01.03.2026 18:36
Die tiefvioletten Krokusblüten kündigen den Frühling an
Die tiefvioletten Krokusblüten kündigen den Frühling an
Von unserer Leserreporterin Irene B. erhielten wir dieses Foto als Zeugnis für das langsame Erwachen des Frühlings hierzulande. Gemeinsam mit Schneeglöckchen oder Narzissen sind die hier abgelichteten Krokusse als erste Frühlingsboten bekannt. So schreibt auch sie uns: „Ich bin immer wieder überwältigt vom Wunder Natur und ganz besonders von ihrer Symbolkraft im Frühling, wenn alles zum Leben erwacht und mir damit wunderschöne Momente beschert.“ Dem können wir nur beipflichten! Danke für das Teilen dieser besonderen Eindrücke.

Haben Sie auch ein sehenswertes Foto gemacht? Schicken Sie uns Ihre Bilder an leserreporter@krone.at und kassieren Sie für jeden Abdruck in der Printausgabe der Kronen Zeitung 60 Euro als Honorar. Alle Informationen hierzu finden Sie hier.

Loading
