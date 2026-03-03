Meistergruppen Showdown! Wer schafft die Top 6?

Unmittelbar vor dem spannenden Abschluss des Bundesliga-Grunddurchgangs nimmt Stefan Maierhofer bei „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ Platz. Der „Major“ schätzt die Lage vor dem Showdown ein, spricht aber auch über seine Ambitionen als Trainer. Außerdem rückt auch die Fanszene, die sich in der Vergangenheit sicher verändert hat, in den Mittelpunkt.