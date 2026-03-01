Kann sich im Iran die Demokratie nun durchsetzen?

Bei einer militärischen Offensive von Israel und den USA kam das iranische Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei zu Tode. Für die einen ist es eine „Kriegserklärung an Muslime“, für andere eine Chance für das iranische Volk. Unsere Frage vom 1. März lautet: „Tod von Ayatollah Khameini: Kann sich jetzt im Iran die Demokratie durchsetzen?“