Kann sich im Iran die Demokratie nun durchsetzen?

Bei einer militärischen Offensive von Israel und den USA kam das iranische Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei zu Tode. Für die einen ist es eine „Kriegserklärung an Muslime“, für andere eine Chance für das iranische Volk. Unsere Frage vom 1. März lautet: „Tod von Ayatollah Khameini: Kann sich jetzt im Iran die Demokratie durchsetzen?“
Wie sehen Sie die Chancen für die Demokratie im Iran ein? Könnte der aktuelle Konflikt zu einem Umschwung im Land führen? Oder ist das dortige Regime so stabil, dass Fraunrechte und Regierungskritik weiterhin unterdrückt werden?
Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
