Erwachsenenvertretung: Schutz oder Eingriff?

Erwachsenenvertretung soll Menschen unterstützen, die ihre rechtlichen, finanziellen oder persönlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Doch wie gut funktioniert das System in Österreich? Wo schützt es – und wo gibt es Kritik? Darüber spricht Tanja Pfaffeneder mit Rechtsanwältin und gerichtlicher Erwachsenenvertreterin Margot Artner, „Nadine cares“-Geschäftsführerin Nadine Pfaffeneder und VertretungsNetz-Geschäftsführerin Gerlinde Heim.