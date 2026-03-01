FPÖ klar vorne: War das zu erwarten?

Während sich die Regierung selbst ein ordentliches Zeugnis ausstellt, kommen die drei Koalitionsparteien in der von IFDD erhobenen „Krone“-Umfrage zusammen nicht einmal mehr auf 50 Prozent. Kanzler Christian Stocker erreicht im Polit-Relevanz-Index 38 Prozent und liegt damit knapp hinter Kickl mit 39 Prozent. Hat der Kanzlerbonus also Grenzen, wenn er sich nicht direkt in Parteiwerten niederschlägt? Und wie nachhaltig ist dieser Vorsprung in der Sonntagsfrage?