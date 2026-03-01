Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

FPÖ klar vorne: War das zu erwarten?

Community
01.03.2026 11:00
Ganze 35% würden in aktuellen Umfragen Herbert Kickl ihre Stimme geben.
Ganze 35% würden in aktuellen Umfragen Herbert Kickl ihre Stimme geben.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Community
Von Community

In der aktuellen Sonntagsfrage liegt die Freiheitliche Partei Österreichs klar vorne und das kurz vor dem einjährigen Bestehen der Dreier-Koalition. FPÖ-Chef Herbert Kickl spricht im Interview gar von einem „Trauertag“. Was meinen Sie: Spiegelt die Umfrage nur Oppositionsrhetorik wider, oder zeigt sie ein tiefergehendes Unbehagen im Land?

0 Kommentare

Während sich die Regierung selbst ein ordentliches Zeugnis ausstellt, kommen die drei Koalitionsparteien in der von IFDD erhobenen „Krone“-Umfrage zusammen nicht einmal mehr auf 50 Prozent. Kanzler Christian Stocker erreicht im Polit-Relevanz-Index 38 Prozent und liegt damit knapp hinter Kickl mit 39 Prozent. Hat der Kanzlerbonus also Grenzen, wenn er sich nicht direkt in Parteiwerten niederschlägt? Und wie nachhaltig ist dieser Vorsprung in der Sonntagsfrage?

Relevanz, Rückenwind und Reformdruck?
Über positive Werte dürfen sich auch Beate Meinl-Reisinger und Leonore Gewessler freuen, während SPÖ-Chef Andreas Babler deutlich zurückliegt. IFDD-Chef Christoph Haselmayer warnt zudem: Eine Stärkung Bablers könne die SPÖ weiter schwächen. Ist die klare Führung der FPÖ also logische Folge dieser Konstellation, oder nur eine Momentaufnahme vor dem nächsten politischen Wendepunkt?

Für manche bestätigt die Sonntagsfrage einen länger sichtbaren Trend, für andere ist sie ein Warnsignal an die Koalition nach einem Jahr im Amt. Sehen Sie in den aktuellen Zahlen eine Abrechnung mit der Regierung, oder eher Ausdruck allgemeiner Unsicherheit? Welche Konsequenzen sollten die Parteien daraus ziehen? Diskutieren Sie mit – wir sind gespannt auf Ihre Einschätzungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
01.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Sonntag
Das Beste der Woche kommt erst: Philipps Übungsmix
Jungbrunnen entdeckt?
Diese Stars scheinen einfach nicht zu altern!
Kino & Streaming
Scream 7 feiert Comeback & Oscar-Hype um Chalamet
Folge von Samstag
Muskelkraft statt Müdigkeit: Aktiv zu neuer Power
Hollywood-Phänomen
Timothee Chalamet: Vom Underdog zum Oscar-Favorit
Mehr Forum
Frage des Tages
Kann sich im Iran die Demokratie nun durchsetzen?
Diskutieren Sie mit!
Wie nutzen Sie die ersten Sonnenstrahlen?
Frage des Tages
Iran-Krieg: Wird der Sprit nun teurer?
Diskutieren Sie mit!
Ramadan im öffentlichen Raum: Wie stehen Sie dazu?
Frage des Tages
Ein Jahr Bundesregierung: Sind Sie zufrieden?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
410.058 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
96.548 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
96.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5254 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1582 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
1520 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Mehr Community
Reaktionen auf Bericht
Feuerwehr zugeparkt: „Wie blöd kann man nur sein?“
Hand aufs Herz
Ist Ihnen wichtig, wie viel Ihr Partner verdient?
Gewinnspiel
Anti-Zucker-Challenge: Teilnehmen und gewinnen!
Forenecho
E-Mopeds auf die Straße: „Lange überfällig!“
Kommentar des Tages
Sexismus im Profisport: „Leistungen würdigen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf