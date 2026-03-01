FPÖ klar vorne: War das zu erwarten?

In der aktuellen Sonntagsfrage liegt die Freiheitliche Partei Österreichs klar vorne und das kurz vor dem einjährigen Bestehen der Dreier-Koalition. FPÖ-Chef Herbert Kickl spricht im Interview gar von einem „Trauertag“. Was meinen Sie: Spiegelt die Umfrage nur Oppositionsrhetorik wider, oder zeigt sie ein tiefergehendes Unbehagen im Land?
Während sich die Regierung selbst ein ordentliches Zeugnis ausstellt, kommen die drei Koalitionsparteien in der von IFDD erhobenen „Krone“-Umfrage zusammen nicht einmal mehr auf 50 Prozent. Kanzler Christian Stocker erreicht im Polit-Relevanz-Index 38 Prozent und liegt damit knapp hinter Kickl mit 39 Prozent. Hat der Kanzlerbonus also Grenzen, wenn er sich nicht direkt in Parteiwerten niederschlägt? Und wie nachhaltig ist dieser Vorsprung in der Sonntagsfrage?
Relevanz, Rückenwind und Reformdruck?
Über positive Werte dürfen sich auch Beate Meinl-Reisinger und Leonore Gewessler freuen, während SPÖ-Chef Andreas Babler deutlich zurückliegt. IFDD-Chef Christoph Haselmayer warnt zudem: Eine Stärkung Bablers könne die SPÖ weiter schwächen. Ist die klare Führung der FPÖ also logische Folge dieser Konstellation, oder nur eine Momentaufnahme vor dem nächsten politischen Wendepunkt?
Für manche bestätigt die Sonntagsfrage einen länger sichtbaren Trend, für andere ist sie ein Warnsignal an die Koalition nach einem Jahr im Amt. Sehen Sie in den aktuellen Zahlen eine Abrechnung mit der Regierung, oder eher Ausdruck allgemeiner Unsicherheit? Welche Konsequenzen sollten die Parteien daraus ziehen? Diskutieren Sie mit – wir sind gespannt auf Ihre Einschätzungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
