Kinderkriegen

Bailey: „Habe Privileg, ein schwuler Mann zu sein“

Society International
11.11.2025 21:50
Der britische Schauspieler Jonathan Bailey bei der „Wicked 2“-Premiere
Der britische Schauspieler Jonathan Bailey bei der „Wicked 2“-Premiere(Bild: EPA/NEIL HALL)

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey kann sich laut eigener Aussage gut vorstellen, einmal Kinder zu haben. Zeitdruck verspürt der 37-Jährige aber nicht. „Ich habe das absolute Privileg, ein schwuler Mann zu sein – es gibt keine biologische Uhr“, sagte Bailey.

0 Kommentare

Es sei für ihn ein Thema im Hinterkopf, keine, die besonders laut sei. „Es gibt offensichtlich unzählige Kinder, die Liebe und Unterstützung dringend benötigen“, sagte der Schauspieler, womit er wohl auf eine Adoption oder ein künftiges Pflegekind anspielte. Er sei aktuell gerne Onkel von sechs Kindern. „Und sie sind alle so cool und unabhängig.“

Vergangene Woche wurde Bailey von der US-Zeitschrift „People“ zum „Sexiest Man Alive“ des Jahres 2025 gekürt. Er hatte 2020 in der Netflix-Serie „Bridgerton“ den ältesten Bruder Lord Anthony gespielt, 2023 folgte dann die Miniserie „Fellow Travelers“, für die er mehrere Auszeichnungen erhielt.

„Bridgerton"-Star Jonathan Bailey holt sich den Titel „Sexiest Man Alive" 2025.
Jonathan Bailey
Er ist der erste schwule „Sexiest Man Alive“!
04.11.2025

Vor ungefähr einem Jahr folgte der Sprung ins Hollywood-Kino mit „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ als Museumspaläontologe und „Wicked“. Mitte November kommt „Wicked: Teil 2“ in die Kinos. Darin spielt der 37-Jährige an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero.

Kinderkriegen
Bailey: „Habe Privileg, ein schwuler Mann zu sein"
