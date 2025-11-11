Bailey: „Habe Privileg, ein schwuler Mann zu sein“

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey kann sich laut eigener Aussage gut vorstellen, einmal Kinder zu haben. Zeitdruck verspürt der 37-Jährige aber nicht. „Ich habe das absolute Privileg, ein schwuler Mann zu sein – es gibt keine biologische Uhr“, sagte Bailey.
Es sei für ihn ein Thema im Hinterkopf, keine, die besonders laut sei. „Es gibt offensichtlich unzählige Kinder, die Liebe und Unterstützung dringend benötigen“, sagte der Schauspieler, womit er wohl auf eine Adoption oder ein künftiges Pflegekind anspielte. Er sei aktuell gerne Onkel von sechs Kindern. „Und sie sind alle so cool und unabhängig.“
Vergangene Woche wurde Bailey von der US-Zeitschrift „People“ zum „Sexiest Man Alive“ des Jahres 2025 gekürt. Er hatte 2020 in der Netflix-Serie „Bridgerton“ den ältesten Bruder Lord Anthony gespielt, 2023 folgte dann die Miniserie „Fellow Travelers“, für die er mehrere Auszeichnungen erhielt.
Vor ungefähr einem Jahr folgte der Sprung ins Hollywood-Kino mit „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ als Museumspaläontologe und „Wicked“. Mitte November kommt „Wicked: Teil 2“ in die Kinos. Darin spielt der 37-Jährige an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero.
