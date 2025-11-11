Brücke stürzt nur Monate nach Eröffnung ein

Die 758 Meter lange Brücke gehört zu einer wichtigen Nationalstraße, die das chinesische Herzland mit Tibet verbindet. Die örtlichen Behörden in der Stadt Maerkang hatten den Verkehr bereits am Montagnachmittag eingestellt, nachdem Risse an den angrenzenden Hängen und Straßen sowie Bodenverschiebungen am Berg beobachtet wurden.