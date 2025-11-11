Mit gutem Sitzfleisch am Weg in die Königsklasse

Der Block als Trumpf

Besonders ein Faktor aus dem Hinspiel macht dem Coach Mut: 20 Blockpunkte! „Ich kann mich gar nicht erinnern, ob uns das in einem Spiel schon einmal gelungen ist. Und dann klappt das in der Champions League“, ist Hirczy stolz. „Wir wissen, was sie können. Auf welchen Positionen sie große Stärken haben. Daher werden wir es vom Start weg sehr offensiv anlegen – angefangen bei unserem Servicedruck.“ Um für die nächste Sensation zu sorgen. Für alle daheim gebliebenen Fans bietet der Klub im Gasthof Pack ein Public Viewing an – Start ist dort um 17.30 Uhr.