Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken

Ein Super-Taifun hat die Philippinen erschüttert: Ein Video aus der Provinz Camarines Sur zeigt, wie eine Hängebrücke in der Stadt Camaligan unter den Böen des Super-Taifuns Fung-wong wild hin- und herschwingt – als wäre sie aus Papier. Der Sturm, der am Sonntagabend auf die Philippinen traf, gilt als der stärkste des Jahres und fegte mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h über das Land hinweg.