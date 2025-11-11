Diese Länder sind am häufigsten betroffen

Die Klimakrise wird besonders in den vergangenen Jahren immer heftiger spürbar. Überschwemmungen, Dürren und Hitzewellen sind die Folgen. Eine neue Studie hat jetzt gezeigt: Staaten, denen es ohnehin nicht gut geht, treffen Extremwetterereignisse umso härter.
Entwicklungsstaaten sind in den vergangenen 30 Jahren am verheerendsten von Wetterextremen wie Hitzewellen, Stürmen und Überflutungen getroffen worden. Dies zeigt der neue Klimarisiko-Index 2026, den die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch zur UNO-Klimakonferenz in Brasilien veröffentlicht hat. Die Länder werden teilweise in so kurzen Abständen heimgesucht, dass sich ganze Regionen kaum noch von den Katastrophen erholen können, wie Co-Autorin Vera Künzel sagte.
Teilweise 20 Wirbelstürme pro Jahr
Das gelte speziell für Haiti, die Philippinen oder Indien, allesamt in den Top Ten. Erst am Wochenende hatte – wenige Tage nach dem verheerenden Taifun „Kalmaegi“ – ein neuer Sturm die Philippinen hart getroffen. Über den Inselstaat ziehen im Durchschnitt rund 20 tropische Wirbelstürme pro Jahr.
830.000 Todesopfer in drei Jahrzehnten erfasst
In 30 Jahren verzeichnet der Index nun schon mehr als 9.700 Wetterextreme mit gut 830.000 Todesopfern und inflationsbereinigt 4,5 Billionen US-Dollar an direkten Schäden. Dabei stellten Hitzewellen und Stürme die größte Gefahr für Menschenleben dar, wie Laura Schäfer, eine weitere Autorin, sagte. Stürme verursachten zugleich die mit Abstand größten Sachschäden.
Karibische Insel besonders betroffen
An der Spitze des Index über 30 Jahre steht Dominica – ein kleiner karibischer Inselstaat. Er wurde schon mehrmals von Wirbelstürmen heimgesucht. Allein der Hurrikan Maria 2017 verursachte dort laut Germanwatch Schäden von 1,8 Milliarden US-Dollar – nahezu das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts.
Klimakrise verstärkt Wetterextreme
Myanmar kommt auf Rang zwei. Hier tötete allein der Zyklon Nargis 2008 fast 140.000 Menschen und richtete Schäden von 5,8 Milliarden US-Dollar (5 Mrd. Euro) an. Das unterstreiche den wissenschaftlich bestätigten Trend, dass tropische Wirbelstürme in einer wegen der Klimakrise heißeren Welt stärker und gefährlicher werden, hieß es.
„Bedarf an Hilfe ist gigantisch“
Auf der Klimakonferenz fordern ärmere Staaten deutlich mehr Hilfen, um sich der Klimakrise so gut es geht anzupassen. Der Bedarf ist gigantisch. Der neue UNO-Report zur „Anpassungslücke“ zeigt, dass Entwicklungsländer bis 2035 jährlich mindestens 310 Milliarden US-Dollar (268 Mrd. Euro) dafür brauchen – das Zwölffache der derzeitigen internationalen öffentlichen Finanzmittel.
Auch in EU-Staaten viele Hitzetote
Aber auch EU-Staaten und Industrieländer wie Frankreich (Rang 12), Italien (16), die USA (18) und selbst Deutschland (29) landen im oberen Bereich der betroffenen Länder. Neben den Sachschäden spielen auch Todesopfer in Deutschland eine Rolle. „In der Öffentlichkeit wird bisher unzureichend wahrgenommen, wie viele Todesopfer massive Hitzewellen oft fordern“, erklärte Co-Autor David Eckstein. Österreich ist in diesem Ranking auf Platz 100, weil es durch den großen Alpenraum weniger massive Hitzewellen gibt, auch die Schweiz liegt deshalb nur auf Platz 105, wie ein Sprecher von Germanwatch der APA sagte.
