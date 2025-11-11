Diese Länder sind am häufigsten betroffen

Auch in EU-Staaten viele Hitzetote

Aber auch EU-Staaten und Industrieländer wie Frankreich (Rang 12), Italien (16), die USA (18) und selbst Deutschland (29) landen im oberen Bereich der betroffenen Länder. Neben den Sachschäden spielen auch Todesopfer in Deutschland eine Rolle. „In der Öffentlichkeit wird bisher unzureichend wahrgenommen, wie viele Todesopfer massive Hitzewellen oft fordern“, erklärte Co-Autor David Eckstein. Österreich ist in diesem Ranking auf Platz 100, weil es durch den großen Alpenraum weniger massive Hitzewellen gibt, auch die Schweiz liegt deshalb nur auf Platz 105, wie ein Sprecher von Germanwatch der APA sagte.