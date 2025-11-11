Kurz-Freispruch jetzt auch schriftlich begründet

Geschlossene, nicht offene Frage

Im gegebenen Zusammenhang wurde dem früheren Bundeskanzler aber eine mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortende Entscheidungsfrage gestellt, sprich: eine „geschlossene Frage“. „Die Antwort des Erstangeklagten konnte sohin nicht den Anschein der Vollständigkeit erwecken“, heißt es in dem Urteil. Und weiter: „Demzufolge waren dessen Angaben aber auch nicht ,falsch‘.“ Fazit: Der Tatbestand nicht verwirklicht: Freispruch.