Maulkorb für Hamilton mit Blick auf seinen Ersatz

Es wäre nicht verwunderlich, wenn Elkann schon ein Auge auf einen Ersatz für seinen 40-jährigen Sorgenfall hat: Ferrari-Junior Oliver Bearman wird im Haas immer stärker, dank der Ränge vier in Mexiko und sechs in Brasilien, holte er aus den letzten vier Rennwochenenden 24 Punkte – nur zwei weniger als Hamilton ...