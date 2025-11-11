Macron will mit Abbas an Staat Palästina arbeiten

So soll etwa eine neue Verfassung ausgearbeitet werden. Abbas sagte nach dem Treffen mit Macron in Paris, einen Verfassungsausschuss voll und ganz zu befürworten. Die Übergangssituation im Gazastreifen solle Verbindungen zur Palästinensischen Autonomiebehörde haben. US-Außenminister Marco Rubio hatte vor kurzem noch gesagt, dass es noch nicht geklärt sei, ob diese künftig eine Rolle im Gazastreifen spielen werde. Bisher verwaltet sie Teile des Westjordanlands.