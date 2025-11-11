Mit den Pistolen auf dem Tisch

Zuletzt hatten sich Indien und Pakistan einen „Mini“-Krieg geliefert. Beide Atommächte sind dem Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten, Nordkorea ist ausgetreten, Israel sagt, es sei nicht betroffen. Der Iran ist zwar Mitglied des Vertrags, behindert Kontrollen aber in einem Ausmaß, dass Israel und USA der Angriff auf die Atomanlagen gerechtfertigt schien. Jetzt hat der Iran mit neuer Vernebelung begonnen. Ein weiteres Spiel mit dem Feuer.