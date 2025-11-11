Fesch im Karneval! Hätten Sie den erkannt …?

Derby in Gladbach mit 1:3 verklopft. Aber nur drei Tage später lachten die Bundesliga-Profis des 1. FC Köln die Pleite zum Sessionsstart des Karnevals einfach weg. Alle Mann kamen kostümiert zum Training. Und auch dieser Ex-ÖFB-Teamspieler war dabei..
Als frivoler Safari-Mann oder besser: Indiana Jones-Verschnitt verkleidet, mischte sich der gebürtige Grazer, der 2019 aus Bremen nach Köln kam, unter die Kollegen.
Mit Sonnenbrille, Schlapphut und Fernglas „bewaffnet“, während Trainer Lukas Kwasniok die Truppe als Papa Schlumpf anführte.
Sein letztes Spiel für die österreichische Nationalmannschaft liegt weit über ein Jahr zurück (am 8.6.2024 beim 1:1 gegen die Schweiz).
Und während Marcel Sabitzer und Co. das ersehnte Ticket für die WM in den anstehenden Partien der Länderspielpause in Zypern und gegen Bosnien fixieren wollen, trainierte Florian Kainz (33) am Kölner Geißbockheim und lachte heute den Derbyfrust aus dem Gladbach-Spiel weg.
Nach einer kurzen Spaßeinheit in den kreativen Kostümen durfte die Truppe in die Stadt zum Feiern. Kölle Alaaf!
Ausgeruht und mit guter Laune soll es für Kainzi und Co., der beim letzten Heimsieg gegen den HSV mit einem famosen Freistoßtor beim 4:1 geglänzt hatte, dann wieder in die Erfolgsspur zurück gehen...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.