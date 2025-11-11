Vorteilswelt
Ex-ÖFB-Teamspieler

Fesch im Karneval! Hätten Sie den erkannt …?

Fußball International
11.11.2025 21:30
Die Spieler des FC sorgten am Geißbockheim traditionell für Staunen.
Die Spieler des FC sorgten am Geißbockheim traditionell für Staunen.(Bild: Herbert Bucco/ZvG)

Derby in Gladbach mit 1:3 verklopft. Aber nur drei Tage später lachten die Bundesliga-Profis des 1. FC Köln die Pleite zum Sessionsstart des Karnevals einfach weg. Alle Mann kamen kostümiert zum Training. Und auch dieser Ex-ÖFB-Teamspieler war dabei.. 

0 Kommentare

Als frivoler Safari-Mann oder besser: Indiana Jones-Verschnitt verkleidet, mischte sich der gebürtige Grazer, der 2019 aus Bremen nach Köln kam, unter die Kollegen.

Mit Sonnenbrille, Schlapphut und Fernglas „bewaffnet“, während Trainer Lukas Kwasniok die Truppe als Papa Schlumpf anführte.

Sein letztes Spiel für die österreichische Nationalmannschaft liegt weit über ein Jahr zurück (am 8.6.2024 beim 1:1 gegen die Schweiz).

Die Mannschaft des 1.FC Köln beim „Training“ am Dienstag Morgen.
Die Mannschaft des 1.FC Köln beim „Training“ am Dienstag Morgen.(Bild: Herbert Bucco)

Und während Marcel Sabitzer und Co. das ersehnte Ticket für die WM in den anstehenden Partien der Länderspielpause in Zypern und gegen Bosnien fixieren wollen, trainierte Florian Kainz (33) am Kölner Geißbockheim und lachte heute den Derbyfrust aus dem Gladbach-Spiel weg. 

Nach einer kurzen Spaßeinheit in den kreativen Kostümen durfte die Truppe in die Stadt zum Feiern. Kölle Alaaf!

Beim letzten Heimspiel gegen Hamburg glänzte „Kainzi“ (li.) als Torschütze.
Beim letzten Heimspiel gegen Hamburg glänzte „Kainzi“ (li.) als Torschütze.(Bild: Herbert Bucco)

Ausgeruht und mit guter Laune soll es für Kainzi und Co., der beim letzten Heimsieg gegen den HSV mit einem famosen Freistoßtor beim 4:1 geglänzt hatte, dann wieder in die Erfolgsspur zurück gehen...

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
