15-Jährige auf Schutzweg frontal von Pkw gerammt

Ein Auto hielt, dann kam es zur Kollision

Nachdem ein aus entgegen gesetzter Richtung kommender Pkw angehalten hatte, betrat die 15-Jährige die Fahrbahn. Der Autolenker bemerkte dies zu spät und erfasste die junge Fußgängerin am Schutzweg. Durch den Anprall wurde die Jugendliche zunächst gegen die Kühlerhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn, wo sie zunächst regungslos liegen blieb.