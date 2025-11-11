15-Jährige auf Schutzweg frontal von Pkw gerammt

Schwerer Unfall im Abendverkehr in Imst: Ein Pkw-Lenker übersah, dass ein Mädchen (15) einen Schutzweg betreten hatte. Es kam zur Kollision und die Jugendliche blieb auf der Fahrbahn liegen. Zunächst sah es schlimm aus.
Am Dienstag gegen 17.30 Uhr lenkte der 75-jährige Einheimische seinen Pkw entlang der Langgasse – vom Postplatz kommend – in Richtung eines Kreisverkehrs. Zeitgleich befand sich eine 15-jährige Einheimische am Gehsteig und wollte bei einem Schutzweg die Langgasse überqueren.
Ein Auto hielt, dann kam es zur Kollision
Nachdem ein aus entgegen gesetzter Richtung kommender Pkw angehalten hatte, betrat die 15-Jährige die Fahrbahn. Der Autolenker bemerkte dies zu spät und erfasste die junge Fußgängerin am Schutzweg. Durch den Anprall wurde die Jugendliche zunächst gegen die Kühlerhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn, wo sie zunächst regungslos liegen blieb.
Zeugen eilten rasch zu Hilfe
Unfallzeugen führten sofort die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch und verständigen die Rettung. In weiterer Folge wurde die erheblich verletzte Jugendliche in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Da herrschte schon etwas Aufatmen, weil sie zu diesem Zeitpunkt wieder ansprechbar war.
