Trump-Ärger über Greene: „Ist vom Weg abgekommen“

Überraschendes Lob von MAGA-Abgeordneter

Greene selbst widerspricht Trumps Vorwurf. In einer Stellungnahme gegenüber der „Washington Post“ erklärte sie: „Ich habe meinen Weg nicht verloren. Ich bin zu 100 % ,America First‘ und nur dafür!“ Die Abgeordnete hat in jüngster Zeit mehrfach Positionen eingenommen, die sowohl von Trump als auch von anderen Republikanern abweichen. Sie kritisierte unter anderem Trumps Einfuhrzölle, die Inflation und das Verhalten des Repräsentantenhauses während eines Regierungsstillstands.