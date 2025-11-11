Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suri bekommt nichts

Tom Cruise schenkt ihr seit 20 Jahren das Gleiche

Society International
11.11.2025 22:32
Tom Cruises bizarre Doppelmoral: Rührend zu Dakota Fanning, grausam zur eigenen Tochter Suri.
Tom Cruises bizarre Doppelmoral: Rührend zu Dakota Fanning, grausam zur eigenen Tochter Suri.(Bild: EPA/Franck Robichon)

Während Tom Cruise zu seiner eigenen Tochter Suri seit Jahren keinen Kontakt haben soll, zeigt er einer anderen jungen Frau bis heute erstaunliche Aufmerksamkeit: Dakota Fanning. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten bekommt die Schauspielerin jedes Jahr ein Geburtstagsgeschenk vom „Mission: Impossible“-Star – und zwar immer das Gleiche.

0 Kommentare

Wie Fanning in mehreren US-Talkshows bestätigte, schickt ihr Tom Cruise jedes Jahr ein Paar Schuhe. Die Tradition begann 2005, als die damals elfjährige Fanning an der Seite von Cruise in Steven Spielbergs Science-Fiction-Film „Krieg der Welten“ spielte. Damals verkörperte sie seine Tochter – und begeisterte mit ihrem Charme nicht nur das Publikum, sondern offenbar auch ihren Filmpapa.

Cruise als aufmerksamer Drehpartner
„Als ich klein war, habe ich Schuhe geliebt“, erzählte Fanning in der „Kelly Clarkson Show“. Während der Pressetour zum Film habe sie angefangen, in Erwachsenengrößen zu passen – und Cruise sei das nicht entgangen. „Von diesem Geburtstag an schickt er mir jedes Jahr Schuhe. Es ist so nett“, sagte die inzwischen 30-Jährige lachend.

Auch in der Sendung „Watch What Happens Live“ bestätigte sie die ungewöhnliche Tradition. Auf Nachfrage von Moderator Andy Cohen erklärte Fanning, dass es sich dabei nicht um Sneaker, sondern um „wirklich gute Schuhe“ handle. Die Geschenke seien stets perfekt auf ihre Schuhgröße abgestimmt.

Erstes Präsent aber etwas gänzlich anderes
Den Anfang der besonderen Freundschaft markierte ein anderes Geschenk: Ihr erstes Handy. „Es war ein Motorola Razr“, erinnerte sich Fanning in einem Interview mit der „Harper’s Bazaar“. Sie sei damals überglücklich gewesen, obwohl sie niemanden zum Anrufen hatte. „Ich fühlte mich einfach cool“, sagte sie lachend.

Lesen Sie auch:
Tom Cruise war von einer Frage über den Vatertag offensichtlich überfordert.
Tom Cruise
So schräg reagiert er auf Frage über seine Kinder
21.05.2025
Fans geschockt
Tom Cruise? Heißt gar nicht so! Der traurige Grund
28.07.2025
„Es reicht!“
Holmes ärgert sich über falsche Gerüchte über Suri
09.12.2024

Die „Washington Post“ berichtete, dass Cruise, der während der Dreharbeiten 2005 bereits einer der größten Stars Hollywoods war, Fanning seither jedes Jahr ein Paket zukommen lässt – eine kleine, aber beständige Geste, die zu einem Symbol ihrer Verbindung geworden ist.

Funkstille mit der eigenen Tochter
Während Dakota Fanning über die Aufmerksamkeit ihres früheren Filmpartners dankbar spricht, bleibt Cruises Verhältnis zu seiner leiblichen Tochter Suri schwierig. Laut mehreren US-Medien sollen sich die beiden seit 2012 nicht mehr persönlich gesehen haben. Zu ihrem 18. Geburtstag im April 2024 habe sie kein Geschenk ihres Vaters erhalten – anders als Dakota Fanning, die pünktlich zum runden Geburtstag im Februar wieder ein Paar Schuhe bekam.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
183.782 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
95.542 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
82.462 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
Suri bekommt nichts
Tom Cruise schenkt ihr seit 20 Jahren das Gleiche
Kinderkriegen
Bailey: „Habe Privileg, ein schwuler Mann zu sein“
Auf Tour und privat
Gemeinsame Magie: Thommy & Amélie „back“ in USA
„Kostbare Zeit“
Helene Fischer meldet sich aus Babypause zurück
„Bruce Allmächtig“
US-Schauspielerin Sally Kirkland (84) gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf