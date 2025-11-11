Tom Cruise schenkt ihr seit 20 Jahren das Gleiche

Während Tom Cruise zu seiner eigenen Tochter Suri seit Jahren keinen Kontakt haben soll, zeigt er einer anderen jungen Frau bis heute erstaunliche Aufmerksamkeit: Dakota Fanning. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten bekommt die Schauspielerin jedes Jahr ein Geburtstagsgeschenk vom „Mission: Impossible“-Star – und zwar immer das Gleiche.
Wie Fanning in mehreren US-Talkshows bestätigte, schickt ihr Tom Cruise jedes Jahr ein Paar Schuhe. Die Tradition begann 2005, als die damals elfjährige Fanning an der Seite von Cruise in Steven Spielbergs Science-Fiction-Film „Krieg der Welten“ spielte. Damals verkörperte sie seine Tochter – und begeisterte mit ihrem Charme nicht nur das Publikum, sondern offenbar auch ihren Filmpapa.
Cruise als aufmerksamer Drehpartner
„Als ich klein war, habe ich Schuhe geliebt“, erzählte Fanning in der „Kelly Clarkson Show“. Während der Pressetour zum Film habe sie angefangen, in Erwachsenengrößen zu passen – und Cruise sei das nicht entgangen. „Von diesem Geburtstag an schickt er mir jedes Jahr Schuhe. Es ist so nett“, sagte die inzwischen 30-Jährige lachend.
Auch in der Sendung „Watch What Happens Live“ bestätigte sie die ungewöhnliche Tradition. Auf Nachfrage von Moderator Andy Cohen erklärte Fanning, dass es sich dabei nicht um Sneaker, sondern um „wirklich gute Schuhe“ handle. Die Geschenke seien stets perfekt auf ihre Schuhgröße abgestimmt.
Erstes Präsent aber etwas gänzlich anderes
Den Anfang der besonderen Freundschaft markierte ein anderes Geschenk: Ihr erstes Handy. „Es war ein Motorola Razr“, erinnerte sich Fanning in einem Interview mit der „Harper’s Bazaar“. Sie sei damals überglücklich gewesen, obwohl sie niemanden zum Anrufen hatte. „Ich fühlte mich einfach cool“, sagte sie lachend.
Die „Washington Post“ berichtete, dass Cruise, der während der Dreharbeiten 2005 bereits einer der größten Stars Hollywoods war, Fanning seither jedes Jahr ein Paket zukommen lässt – eine kleine, aber beständige Geste, die zu einem Symbol ihrer Verbindung geworden ist.
Funkstille mit der eigenen Tochter
Während Dakota Fanning über die Aufmerksamkeit ihres früheren Filmpartners dankbar spricht, bleibt Cruises Verhältnis zu seiner leiblichen Tochter Suri schwierig. Laut mehreren US-Medien sollen sich die beiden seit 2012 nicht mehr persönlich gesehen haben. Zu ihrem 18. Geburtstag im April 2024 habe sie kein Geschenk ihres Vaters erhalten – anders als Dakota Fanning, die pünktlich zum runden Geburtstag im Februar wieder ein Paar Schuhe bekam.
