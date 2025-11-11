Tom Cruise schenkt ihr seit 20 Jahren das Gleiche

Funkstille mit der eigenen Tochter

Während Dakota Fanning über die Aufmerksamkeit ihres früheren Filmpartners dankbar spricht, bleibt Cruises Verhältnis zu seiner leiblichen Tochter Suri schwierig. Laut mehreren US-Medien sollen sich die beiden seit 2012 nicht mehr persönlich gesehen haben. Zu ihrem 18. Geburtstag im April 2024 habe sie kein Geschenk ihres Vaters erhalten – anders als Dakota Fanning, die pünktlich zum runden Geburtstag im Februar wieder ein Paar Schuhe bekam.