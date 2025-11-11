Toto Wolff will seine Mercedes-Anteile verkaufen

Teamchef Toto Wolff ist in fortgeschrittenen Verhandlungen, einen Teil seines Drittelanteils am Formel-1-Team Mercedes zu verkaufen. Das berichteten die Fach-Website Sportico sowie die Financial Times am Dienstag.
Der Kaufinteressent sei nicht bekannt. Der Wert der Rennstalls wird auf umgerechnet 5,19 Mrd. Euro geschätzt. Aktuell halten außer Wolff Mercedes-Benz und Ineos ein Drittel der Anteile. Wolff soll 5 Prozent davon veräußern wollen, also im Wert von ca. 260 Mio. Euro.
Externer Investor
Mercedes wollte die Berichte nicht kommentieren, es soll sich aber um einen externen Investor handeln. Es wurde vom Team betont, dass die Leitung des Teams unverändert bliebe. Der aktuelle Vertrag des Wieners Wollf beim Zweiten der Konstrukteurs-WM läuft bis Ende 2026.
