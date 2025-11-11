Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besonders beim Knie

Wer auf OP wartet, braucht „Nerven aus Stahl“

Österreich
11.11.2025 21:30
Wer operiert werden muss, wartet oft mehr als ein halbes Jahr!
Wer operiert werden muss, wartet oft mehr als ein halbes Jahr!(Bild: amazing studio - stock.adobe.com)

Eine neue Studie zeigt ein strukturelles Problem in Österreichs Spitälern auf – wer operiert werden muss, wartet oft mehr als ein halbes Jahr auf einen Operationstermin.

0 Kommentare

Skalpellscharf und röntgengenau hat die Internet-Plattform krankenversichern.at diagnostiziert, woran Kranke, nebst oft unerträglichen Schmerzen am meisten leiden: Es sind die Wartezeiten, die vor allem im Knie- und HNO-Bereich fast sieben (!) Monate betragen.

Auch in anderen Fächern sieht es kaum besser aus – Hüftoperationen liegen bei 27 Wochen, urologische Eingriffe bei 22, Augenoperationen nur knapp darunter, und sogar in der Inneren Medizin und Gynäkologie kommen Patientinnen und Patienten lange nicht unters Skalpell. Nur Eingriffe an Wirbelsäulen-Operationen und Händen bleiben unter der – auch noch langen – Vier-Monats-Marke.

Die neue Studie zeigt strukturelles Problem in Spitälern auf.
Die neue Studie zeigt strukturelles Problem in Spitälern auf.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

„Das ist kein Ausnahmefall, sondern längst bittere Realität. Wer Hilfe benötigt, braucht endlose Geduld und Nerven aus Stahl“, so Studienautor Sebastian Arthofer, der für seine Diagnose zwischen Ende September und Anfang November mit seinem Team 525 Terminrückmeldungen aus öffentlichen Spitalsambulanzen ausgewertet hat.

Zitat Icon

Viele weichen ins teure private System aus, um die Schmerzen zu lindern. Wer sich keine private Versicherung leisten kann, muss warten.

Sebastian Arthofer (Plattform krankenversichern.at)

Akuter Personalmangel in Krankenhäusern und Corona-Rückstau
Die Ursachen für diese unwürdige Misere sind strukturell – und längst bekannt. Ein Faktor: der akute Personalmangel, der dafür sorgt, dass selbst vorhandene Operationssäle ungenutzt bleiben oder nachmittags zusperren müssen, weil es an Fachkräften fehlt. Dazu kommen die Nachwirkungen der Corona-Pandemie: Denn Tausende verschobene Eingriffe aus den Krisenjahren erzeugen bis heute einen Rückstau.

Lesen Sie auch:
In Salzburg gibt es erbitterten Widerstand gegen Gehaltskürzungen.
Es kracht im System
Wir befinden uns bereits mitten im Pflegenotstand
10.11.2025
Experten üben Kritik
Neun Gesetze für Spitäler statt einer Lösung
30.10.2025
„Hohe Nachfrage“
„Starke Schmerzen“: Patient wartet 2 Jahre auf OP
30.10.2025

Was den Druck auf die oft am Rande des Erschöpfung arbeitenden Ärzte, Schwestern und Pflegerinnen noch zusätzlich erhöht, ist der demografische Wandel. Die alternde Bevölkerung braucht eben mehr Eingriffe, doch die Kapazitäten wachsen kaum mit. Arthofers Fazit: „Das Gesundheitssystem steht an einem Wendepunkt. Ohne entschlossene Gegenmaßnahmen droht aus dem Wartesaal bald ein Notfall zu werden.“ 

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
183.351 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
95.276 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
82.306 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Österreich
Besonders beim Knie
Wer auf OP wartet, braucht „Nerven aus Stahl“
Zunächst regungslos
15-Jährige auf Schutzweg frontal von Pkw gerammt
Krone Plus Logo
Neuer Kammer-Aufreger
56 Prozent mehr: Fettes Finanzplus für Funktionäre
Mann von Auto erfasst
Crash sorgt für Sperre und Stau am Hauptbahnhof
Geschrumpft und teurer
Dieses Produkt ärgert die Konsumenten am meisten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf