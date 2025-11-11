Wer auf OP wartet, braucht „Nerven aus Stahl“

Auch in anderen Fächern sieht es kaum besser aus – Hüftoperationen liegen bei 27 Wochen, urologische Eingriffe bei 22, Augenoperationen nur knapp darunter, und sogar in der Inneren Medizin und Gynäkologie kommen Patientinnen und Patienten lange nicht unters Skalpell. Nur Eingriffe an Wirbelsäulen-Operationen und Händen bleiben unter der – auch noch langen – Vier-Monats-Marke.