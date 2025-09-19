Waren Sie schon einmal versucht, fremdzugehen?

Unglücklich in der Beziehung, das fehlende Gefühl, begehrt zu werden oder einfach der Reiz des Neuen: Die Gründe für einen Seitensprung sind vielfältig. Wo Untreue beginnt, ob schon beim Texten mit anderen oder tatsächlich erst im Bett, ist auch abhängig vom Alter – ebenso wie das Verzeihen eines „Ausrutschers“.