Waren Sie schon einmal versucht, fremdzugehen?

Wahnsinn! In Österreich geht jeder und jede Vierte fremd, zeigt eine Parship-Studie. Das sind nicht gerade wenig. Und wir fragen uns: Waren auch Sie schon einmal in der Versuchung, Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner untreu zu werden?
Unglücklich in der Beziehung, das fehlende Gefühl, begehrt zu werden oder einfach der Reiz des Neuen: Die Gründe für einen Seitensprung sind vielfältig. Wo Untreue beginnt, ob schon beim Texten mit anderen oder tatsächlich erst im Bett, ist auch abhängig vom Alter – ebenso wie das Verzeihen eines „Ausrutschers“.
Wie aber ist das jetzt wirklich: Wissen Sie von Seitensprüngen im Freundeskreis? Haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit dem Thema Untreue? Wurden Sie schon einmal betrogen oder sind Sie selbst fremdgegangen? Warum? Und wie ist das mit dem Verzeihen von Untreue?
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
