HAND AUFS HERZ

Waren Sie schon einmal versucht, fremdzugehen?

Intim
19.09.2025 09:05
Trotz Beziehung ist ein anderer Mensch außer die Partnerin bzw. der Partner spannend: Wie halten ...
Trotz Beziehung ist ein anderer Mensch außer die Partnerin bzw. der Partner spannend: Wie halten Sie es mit der Treue?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Wahnsinn! In Österreich geht jeder und jede Vierte fremd, zeigt eine Parship-Studie. Das sind nicht gerade wenig. Und wir fragen uns: Waren auch Sie schon einmal in der Versuchung, Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner untreu zu werden? 

0 Kommentare

Unglücklich in der Beziehung, das fehlende Gefühl, begehrt zu werden oder einfach der Reiz des Neuen: Die Gründe für einen Seitensprung sind vielfältig. Wo Untreue beginnt, ob schon beim Texten mit anderen oder tatsächlich erst im Bett, ist auch abhängig vom Alter – ebenso wie das Verzeihen eines „Ausrutschers“. 

Wie aber ist das jetzt wirklich: Wissen Sie von Seitensprüngen im Freundeskreis? Haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit dem Thema Untreue? Wurden Sie schon einmal betrogen oder sind Sie selbst fremdgegangen? Warum? Und wie ist das mit dem Verzeihen von Untreue? 

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
Porträt von Community
Community
