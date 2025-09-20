Vorteilswelt
Cup-Auslosung

Rapid trifft auf St. Pölten, Salzburg auf WSG

Fußball National
20.09.2025 19:29
Rapid trifft auf den Tabellenführer der zweiten Liga.
Rapid trifft auf den Tabellenführer der zweiten Liga.(Bild: GEPA)

Die Duelle im Achtelfinale des ÖFB-Cups stehen fest. Während der SK Rapid beim SKN St. Pölten gastiert, bekommt Red Bull Salzburg Besuch von der WSG Tirol.

0 Kommentare

Schwarz-Weiß Bregenz bekommt es mit der SV Ried zu tun, Stripfing trifft auf den LASK und Admira Wacker empfängt Meister Sturm Graz, Amstetten duelliert sich mit dem Wolfsberger AC die Kapfenberger SV spielt gegen Altach und Hartberg gastiert bei Blau-Weiß Linz.

Die Achtelfinal-Spiele werden von 28. bis 30. Oktober 2025 ausgetragen. 

Achtelfinal-Paarungen im ÖFB-Cup (Spieltermine 28. bis 30. Oktober):
Red Bull Salzburg – WSG Tirol
Blau-Weiß Linz – TSV Hartberg
SKN St. Pölten – Rapid
Admira – Sturm Graz
SKU Amstetten – WAC
Stripfing – LASK
Kapfenberger SV – SCR Altach
Schwarz-Weiß Bregenz – SV Ried

