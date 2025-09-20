Starnacht aus der Wachau: Das verrieten die Stars

Die „Starnacht aus der Wachau“ wird auch 2025 wieder zum musikalischen Promi-Hotspot: Erstmals steht Pietro Lombardi auf der Starnacht-Bühne, dazu sorgen Beatrice Egli, Andreas Gabalier & Co für Stimmungsgarantie. Wie die Stars die Stunden vor dem Auftritt erlebten, und auf welche Kollegen sie sich am meisten freuten? Wir haben sie getroffen.