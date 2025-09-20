Vorteilswelt
Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: Wiener Austria muss gegen Ried ran

Fußball National
20.09.2025 04:14
Bleibt die zuletzt wiedergeborene Austria rund um Aleksandar Dragovic auch gegen die SV Ried auf ...
Bleibt die zuletzt wiedergeborene Austria rund um Aleksandar Dragovic auch gegen die SV Ried auf der Erfolgsspur?(Bild: GEPA pictures)

7. Runde in Österreichs Bundesliga: Die Wiener Austria empfängt die SV Ried. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Die Wiener Austria hat mit zwei 1:0-Siegen gegen Altach und bei Sturm Graz zuletzt kräftige Lebenszeichen abgegeben und auch den möglicherweise kurz vor dem Aus stehenden Trainer Stephan Helm Luft verschafft. Nun gilt es, mit einem weiteren Erfolg von Rang 9 aus weiter Boden gutzumachen, zu überholen gilt es auch die punktgleich davor liegenden Rieder. „Wir haben ein positives Momentum kreieren können, jetzt gilt es, dieses zu nützen“, betonte Helm. Laut Innenverteidiger Philipp Wiesinger sei das Team in einem kleinen Tief ruhig geblieben. „Wir haben die richtigen Hebel gesetzt, den Turnaround geschafft, da wollen wir weitermachen.“

„Das Wichtigste ist immer das nächste Spiel!“
Das wäre auch wichtig, um vor dem Wiener Derby weiteres Selbstvertrauen zu tanken. „Das Derby ist überhaupt nicht im Hinterkopf. Das Wichtigste ist immer das nächste Spiel, wenn man sieht, wie knapp es in der Liga zugeht“, sagte der And. Sie wollen sehr aggressiv spielen, setzen auf eine hohe Abwehrlinie und spielen mit dem Ball flexibel und mutig“, analysierte Helm. Die Rieder hoffen auf eine Fortsetzung ihrer Auswärtsserie.

In der Fremde gab es zuletzt ein 2:0 bei Blau-Weiß Linz und ein 3:1 beim LASK. Das jüngste Heim-0:2 gegen Hartberg darf nicht überbewertet werden, da viele Corona-Fälle für Probleme gesorgt hatten. „Nach der überstandenen Krankheitswelle spürt man im Team die Freude und Energie, wieder als komplette Mannschaft am Trainingsplatz in die Vorbereitung gehen zu können“, erläuterte Ried-Coach Maximilian Senft. Als die beiden Teams das letzte Mal aufeinandertrafen, war das am 4. März 2023 (3:1 für Austria) zugleich Senfts erstes Spiel als Ried-Trainer. 2018/19 war der 36-jährige Wiener als Co-Trainer bei der Austria tätig.

Porträt von krone Sport
krone Sport
