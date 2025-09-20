LIVE ab 17 Uhr: Wiener Austria muss gegen Ried ran

7. Runde in Österreichs Bundesliga: Die Wiener Austria empfängt die SV Ried. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Die Wiener Austria hat mit zwei 1:0-Siegen gegen Altach und bei Sturm Graz zuletzt kräftige Lebenszeichen abgegeben und auch den möglicherweise kurz vor dem Aus stehenden Trainer Stephan Helm Luft verschafft. Nun gilt es, mit einem weiteren Erfolg von Rang 9 aus weiter Boden gutzumachen, zu überholen gilt es auch die punktgleich davor liegenden Rieder. „Wir haben ein positives Momentum kreieren können, jetzt gilt es, dieses zu nützen“, betonte Helm. Laut Innenverteidiger Philipp Wiesinger sei das Team in einem kleinen Tief ruhig geblieben. „Wir haben die richtigen Hebel gesetzt, den Turnaround geschafft, da wollen wir weitermachen.“
„Das Wichtigste ist immer das nächste Spiel!“
Das wäre auch wichtig, um vor dem Wiener Derby weiteres Selbstvertrauen zu tanken. „Das Derby ist überhaupt nicht im Hinterkopf. Das Wichtigste ist immer das nächste Spiel, wenn man sieht, wie knapp es in der Liga zugeht“, sagte der And. Sie wollen sehr aggressiv spielen, setzen auf eine hohe Abwehrlinie und spielen mit dem Ball flexibel und mutig“, analysierte Helm. Die Rieder hoffen auf eine Fortsetzung ihrer Auswärtsserie.
In der Fremde gab es zuletzt ein 2:0 bei Blau-Weiß Linz und ein 3:1 beim LASK. Das jüngste Heim-0:2 gegen Hartberg darf nicht überbewertet werden, da viele Corona-Fälle für Probleme gesorgt hatten. „Nach der überstandenen Krankheitswelle spürt man im Team die Freude und Energie, wieder als komplette Mannschaft am Trainingsplatz in die Vorbereitung gehen zu können“, erläuterte Ried-Coach Maximilian Senft. Als die beiden Teams das letzte Mal aufeinandertrafen, war das am 4. März 2023 (3:1 für Austria) zugleich Senfts erstes Spiel als Ried-Trainer. 2018/19 war der 36-jährige Wiener als Co-Trainer bei der Austria tätig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.