LIVE ab 17 Uhr: Wiener Austria muss gegen Ried ran

Die Wiener Austria hat mit zwei 1:0-Siegen gegen Altach und bei Sturm Graz zuletzt kräftige Lebenszeichen abgegeben und auch den möglicherweise kurz vor dem Aus stehenden Trainer Stephan Helm Luft verschafft. Nun gilt es, mit einem weiteren Erfolg von Rang 9 aus weiter Boden gutzumachen, zu überholen gilt es auch die punktgleich davor liegenden Rieder. „Wir haben ein positives Momentum kreieren können, jetzt gilt es, dieses zu nützen“, betonte Helm. Laut Innenverteidiger Philipp Wiesinger sei das Team in einem kleinen Tief ruhig geblieben. „Wir haben die richtigen Hebel gesetzt, den Turnaround geschafft, da wollen wir weitermachen.“