„So ein Spiel will ich nicht zu oft erleben“

Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer):

„Wir waren heute sehr leichtfertig und haben die drei Punkte verschenkt. Wir waren uns zu sicher, wir waren schon fertig und uns kann nichts mehr passieren. Aber du musst die Partie fertigspielen, dadurch sind wir bestraft worden. So ein Spiel wie heute will ich nicht zu oft erleben. Gegen einen Gegner, der nicht im Spiel ist – und Hartberg war nicht im Spiel – musst du es einfach fertig machen.“