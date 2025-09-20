„So ein Spiel will ich nicht zu oft erleben“

Der TSV Hartberg trennte sich am Samstag mit einem 2:2 vom Wolfsberger AC. Was die beiden Trainer nach Schlusspfiff zu sagen hatten, lesen Sie hier ...
Manfred Schmid (Hartberg-Trainer):
„Wir holen einen hochverdienten Punkt. Wir haben uns wieder sehr gut präsentiert, es wäre schon bitter gewesen, wenn wir da nichts geholt hätten. Wir waren zweite Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Das Manko ist sicher die Chancenverwertung und das erste Gegentor war ein Geschenk. Ich bin eher unzufrieden mit dem Punkt und gefühlt präsentiert sich die Mannschaft in der Kabine auch so.“
Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer):
„Wir waren heute sehr leichtfertig und haben die drei Punkte verschenkt. Wir waren uns zu sicher, wir waren schon fertig und uns kann nichts mehr passieren. Aber du musst die Partie fertigspielen, dadurch sind wir bestraft worden. So ein Spiel wie heute will ich nicht zu oft erleben. Gegen einen Gegner, der nicht im Spiel ist – und Hartberg war nicht im Spiel – musst du es einfach fertig machen.“
