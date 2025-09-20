Vorteilswelt
Bullen-Noten

Bester Salzburger saß fast 70 Minuten auf der Bank

Salzburg
20.09.2025 22:29
Mit der Einwechslung von Alajbegovic nahm das Spiel der Bullen Fahrt auf.
Mit der Einwechslung von Alajbegovic nahm das Spiel der Bullen Fahrt auf.

Fußball-Vizemeister Salzburg verlor das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Sturm daheim mit 0:2. Dabei zeigten die Bullen einmal mehr eine enttäuschende Leistung. Die Noten zum Spiel von den „Krone“-Redakteuren Christoph Nister und Philip Kirchtag.

Schlager 4
Hätte er nicht einige Male gut gehalten, wäre die Niederlage höher ausgefallen.

Lainer 2
Zeigte Kampfgeist, aber mit vielen Fehlern. Wo war er bei der Flanke vorm 0:2?

Schuster 2
War teilweise überhaupt nicht auf der Höhe. Immerhin hatte er die beste Zweikampfquote im Team.

Schuster (li.) erhielt den Vorzug vor Gadou.
Schuster (li.) erhielt den Vorzug vor Gadou.

Rasmussen 1
Erneut ein katastrophaler Auftritt. Beim 0:2 ließ er Jatta ungestört einköpfeln.

Krätzig 1
Wie beim WAC einer der schlechtesten Bullen. Ließ erneut alles vermissen.

Diabate 1
Erwies seinen Kollegen mit dem völlig sinnlosen Rot-Foul einen Bärendienst.

Bidstrup 1
Hat der Kapitän gespielt? War über die ganze Partie überhaupt nicht zu sehen.

Unsichtbar: Bidstrup (li.).
Unsichtbar: Bidstrup (li.).

Kjaergaard 1
Beim Dänen hat man das Gefühl, dass er derzeit völlig außer Form ist.

Yeo 1
War völlig abgemeldet und blieb zur Pause draußen.

Vertessen 1
Gab zwei Schüsse ab, das Tor traf er dabei jedoch nicht. Sinnbildlich!

Schwach: Vertessen.
Schwach: Vertessen.

Ratkov 2
Kam immerhin zu einer brauchbaren Chance.

Bischoff 2
Musste links hinten ran, blieb aber unauffällig.

Baidoo 3
Sorgte für Schwung, vor dem Tor fehlt die Coolness.

Alajbegovic 5
Warum er nur 20 Minuten bekam, weiß nur Letsch. Mit Abstand bester Bulle!

Lesen Sie auch:
Seedy Jatta (r.) traf zum 2:0.
Grazer jubeln auswärts
Sturm beschert zehn Bullen die nächste Niederlage
20.09.2025

Onisiwo 1
War gar nicht zu sehen.

Trainer Letsch 1
Alajbegovic draußen zu lassen, war unverständlich. Seine Startelf enttäuschte.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Salzburg

