Binden Sie sich auch, nur um nicht allein zu sein?

Nach dem Sommer ist vor der großen Kuschelzeit: Wenn es kälter wird, kommt bei vielen von uns ein drängendes Gefühl nach Zweisamkeit auf. Häufig werden dann Beziehungen eingegangen, die nach der kalten Jahreszeit rasch wieder vorbei sind. Wir fragen uns: Haben Sie sich auch schon einmal gebunden, nur um nicht allein zu sein?