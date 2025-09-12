Binden Sie sich auch, nur um nicht allein zu sein?

Nach dem Sommer ist vor der großen Kuschelzeit: Wenn es kälter wird, kommt bei vielen von uns ein drängendes Gefühl nach Zweisamkeit auf. Häufig werden dann Beziehungen eingegangen, die nach der kalten Jahreszeit rasch wieder vorbei sind. Wir fragen uns: Haben Sie sich auch schon einmal gebunden, nur um nicht allein zu sein?
Draußen wird es ungemütlicher und parallel in uns wächst das Bedürfnis nach Nähe: Wer in Beziehung(en) ist, tut sich damit ja leicht. Für Singles beginnt hier allerdings die sogenannte „Cuffing Seasion“: Dabei geht es nicht vorrangig um die Suche nach der einen großen Liebe oder einer dauerhaften Beziehung, sondern nach jemanden, mit dem bzw. der man die kalte Jahreszeit gemeinsam harmonisch verbringen kann.
Und diese Suche beginnt bereits im September. Wir wollen wissen: Ist auch für Sie wieder die „Cuffing Season“ angebrochen, sind Sie auf der Suche nach einer vorübergehenden Beziehung für die kalte Jahreszeit? Oder käme das für Sie überhaupt nicht infrage?
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Kommentare
