„Nie und nimmer“: llzer verärgert über Elfer-Pfiff

Mit der Entscheidung auf Strafstoß für den FC Bayern war Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer kurz nach Pausenpfiff ganz und gar nicht einverstanden. „Nie und nimmer“ sei das Handspiel von Albian Hajdari einen Elfmeter wert gewesen, schimpfte der Steirer nach der 1:4-Heimniederlage.