Deutscher stürzte vor den Augen seiner Familie ab

Eine Tour auf den 2000 Meter hohen Grenzberg Säuling in den Ammergauer Alpen wurde am Samstag einem deutschen Familienvater zum Verhängnis. Er rutschte auf einem Geröllfeld aus und stürzte ins Nichts.
Am Samstag gegen 13.34 Uhr unternahm eine achtköpfige Gruppe deutscher Staatsangehöriger, darunter ein 64-jähriger Mann mit seiner Frau und ihren beiden Kindern sowie vier weiteren Bekannten eine Wanderung auf den Säuling im Gemeindegebiet von Pflach.
Auf Geröll ausgerutscht und in den Tod gestürzt
Beim Abstieg in Richtung Säulinghaus rutschte der 64-Jährige auf feinsplittrigem Schotter aus und stürzte rund 80 Höhenmeter über steiles, felsiges Gelände ab. Der Wanderer erlitt dabei tödliche Verletzungen.
Die übrigen Gruppenmitglieder blieben unverletzt und wurden von der Bergrettung ins Tal gebracht. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ mittels Taubergung geborgen.
