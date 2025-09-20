„Ein Spiel, in dem wir Leergeld bezahlt haben“

Maximilian Senft (Ried-Trainer):

„Es war ein Spiel, in dem wir als Aufsteiger sicher Lehrgeld bezahlt haben gegen eine in der 2. Hälfte sehr gut aufspielende Austria-Mannschaft. Wir müssen selbstkritisch sein, weil wir in der 2. Hälfte definitiv besser spielen können. Wir haben uns zur Pause vorgenommen, das Momentum auf unserer Seite zu halten und stark zu bleiben, wenn etwas passiert. Mit dem 1:2 haben wir die Austria wieder zum Leben erweckt. Mutandwa hatte danach die Chance auf das 3:1, danach kriegen wir einen Elfmeter, wo man sagen kann, laut Regelwerk kann man ihn wegen der Vergrößerung des Körpers geben. Das 2:3 war dann sinnbildlich für unser Spiel in der 2. Hälfte. Am Ende sind wir bitter enttäuscht, können aber auch das Positive aus der ersten Hälfte mitnehmen.“