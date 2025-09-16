Zwei Sexprofis packen aus: So ist freie Liebe

Ihr gemeinsames Buch erzählt von ihren Erlebnissen in der Sexszene, er schreibt aus männlicher, sie aus weiblicher Sicht. Neugier spielte bei beiden eine große Rolle: „Bei mir war es so, Ich war ein Jahr, bevor ich Leona kennenlernte, als Single unterwegs. Ich habe früher feste Beziehungen gehabt, in der Jugend dann vermieden. Und ich wollte mir die ganze Szene einfach mal anschauen, wie das in der Realität ausschaut, wie das wirklich ist.“, erklärt Alex. Leona: „Wir haben so viele verrückte Sachen erlebt und ich habe so viele Dinge von meiner „Bucket List“ streichen können. Das sind so crazy Sachen passiert. Das glaubt mir niemand. Irgendwann habe ich mir gedacht, es wäre einfach schön, wenn ich mich auch später daran erinnern kann. Und deshalb habe ich mich irgendwie bemüßigt gefühlt, es für die Zukunft aufzuschreiben.“