BDSM, Swinger & Co
Zwei Sexprofis packen aus: So ist freie Liebe
Sexpositive Partys, Swingerclubs und BDSM-Szenen – für die einen ein Tabu, für die anderen ein Stück gelebte Freiheit. In einer Welt, die oft von Vorurteilen und Klischees geprägt ist, wollen zwei Menschen mit ihrem Buch zeigen, was sich hinter den Kulissen wirklich abspielt. Im neuen Sex-Guide „Swing Baby“ machen Leona und Alex ihre Erfahrungen öffentlich, zwar anonym, aber schonungslos ehrlich. krone.tv traf die Autoren in der Meidlinger BDSM-Lounge „No Limits“ in Wien.
Leona erklärt warum: „Wir sind beide Unternehmer und es gibt natürlich auch viele konservative Leute in unserem Umfeld. Und deshalb haben wir beschlossen, anonym zu bleiben.“ Im Bekanntenkreis von Co-Autor Alex wissen eigentlich alle von seinen Abenteuern: „Ich muss es aber nicht haben, dass ich vor der gesamten Welt öffentlich zu erkennen bin. Weil eben Menschen unterschiedlich reagieren.“
Ihr gemeinsames Buch erzählt von ihren Erlebnissen in der Sexszene, er schreibt aus männlicher, sie aus weiblicher Sicht. Neugier spielte bei beiden eine große Rolle: „Bei mir war es so, Ich war ein Jahr, bevor ich Leona kennenlernte, als Single unterwegs. Ich habe früher feste Beziehungen gehabt, in der Jugend dann vermieden. Und ich wollte mir die ganze Szene einfach mal anschauen, wie das in der Realität ausschaut, wie das wirklich ist.“, erklärt Alex. Leona: „Wir haben so viele verrückte Sachen erlebt und ich habe so viele Dinge von meiner „Bucket List“ streichen können. Das sind so crazy Sachen passiert. Das glaubt mir niemand. Irgendwann habe ich mir gedacht, es wäre einfach schön, wenn ich mich auch später daran erinnern kann. Und deshalb habe ich mich irgendwie bemüßigt gefühlt, es für die Zukunft aufzuschreiben.“
Eine Welt voller unbekannter Partner, die anfangs befremdlich wirkt, kann zugleich auch ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Vor allem für Frauen: „Ich möchte auch betonen, dass ich mich als Frau viel sicherer fühle auf sexpositiven Partys, in Swingerclubs, in BDSM-Clubs als in normalen Clubs. Da gibt es viel weniger Übergriffe.“, so Leona. Selektion ist alles, auch in der Welt der Swinger: „Es ist ein strenger Prozess, da reinzukommen, um mitmachen zu können. Es kennt jeder jeden und auch da sollte jemand übergriffig sein. Sollte etwas ungut sein, dann kommt er nicht mehr rein.“
BDSM-Lounge-Betreiber Mag. Gerald Kern freut sich über die Neuerscheinung: „Alle seriösen Bücher über die Szene und über die Facetten der menschlichen Sexualität sind immer hilfreich. Vor allem für junge meschen sich zu orientieren, die Reise zu sich selbst ist mitunter die spannendste Reise, die ein Mensch gehen kann.“
„Swing, Baby – My kinky little secret“ ist im Verlag „Amber Marketing“ erschienen und ist ab jetzt erhältlich.
