LIVE: Bregenz fordert makellosen Leader aus Linz

Handball
20.09.2025 19:07
(Bild: GEPA)

Für Spannung ist im heutigen HLA-Duell zwischen Bregenz und Linz gesorgt. Die direkte Bilanz spricht mit 6:4 knapp für die Vorarlberger, allerdings haben die Öberösterreicher in der noch jungen Saison bereits tollen Handball gezeigt und liegen ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze. Bei uns gibt es dieses Match live – ab 20.25 Uhr sind sie im Livestream dabei.

0 Kommentare
Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
Folgen Sie uns auf