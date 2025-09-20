LA-WM: Chebet wiederholt Langstrecken-Double

Beatrice Chebet hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio wie schon 2024 bei den Spielen in Paris das Langstrecken-Double geschafft! Nach ihrem 10.000-m-Gold gewann die 25-jährige Kenianerin die 5000 m in 14:54,36. Dabei setzte sie sich in einem spannenden Finish gegen ihre Landsfrau Faith Kipyegon (14:55,07) durch, die hier schon die 1500 m gewonnen hatte.