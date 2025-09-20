Letsch: „Wir sind uns der Situation bewusst“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer):

„Wir sind die ersten fünf, sechs Minuten sehr schlecht in das Spiel gekommen. Sturm war viel griffiger, wir haben Glück gehabt (Anm.: aberkanntes Tor), konnten dann das Spiel beruhigen. Nach der Roten Karte war es ein anderes Spiel. Wir bekommen durch einen dummen Konter das 1:0, haben nach der Halbzeit einiges verändert und bekommen schnell das zweite Tor, wo wir uns nicht gut angestellt haben. Die wenigen Chancen, die wir hatten, konnten wir leider nicht nutzen. Wir sind nicht blauäugig, die Spiele werden nicht leichter und die Gesamtheit ist nicht gut, aber auch nicht alarmierend. Wir sind uns aber der Situation bewusst.“