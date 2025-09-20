Radfahrer stürzte mit Tempo 80 auf E-Bike schwer

In einem Höllentempo soll ein 33-jähriger Niederösterreicher bei einer Talfahrt bei St. Wolfgang unterwegs gewesen sein. Als er zu Sturz kam, dürfte er etwa eine Geschwindigkeit von 80 km/h gehabt haben. Beim Aufprall auf der Fahrbahn brach sein Helm entzwei, der Mann wurde schwer verletzt.
Ein 33-Jähriger aus Wildendürnbach (NÖ) fuhr am Samstag mit seinem E-Bike auf der sogenannten „Schwarzenseestraße“ der L1293 im Ortsgebiet von Sankt Wolfgang talabwärts Richtung Rußbach.
Gegen 12.40 Uhr kam der Mann bei Straßenkilometer 3,4 aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Zu dem Zeitpunkt dürfte er ungefähr mit Tempo 80 unterwegs gewesen sein. Der 33-Jährige wurde schwer verletzt, beim Sturz brach sein Helm entzwei.
Der Hobby-Biker erlitt Kopf-, Lungen-, Brust- und Schulterverletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.