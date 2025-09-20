Glasner-Schützling zieht es zu den „Königlichen“

Doch nicht Liverpool! Nachdem sich Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner im Transfer-Zoff um Kapitän Marc Guehi durchsetzen und den Innenverteidiger zumindest vorerst in London halten konnte, dürfte dieser nun ein neues Wunschziel auserkoren haben. Wie der englische „Mirror“ berichtet, wolle Guehi im Sommer zu Real Madrid wechseln.
Hintergrund: Eigentlich galt ein Wechsel des 25-Jährigen zum FC Liverpool bereits als so gut wie fix. Da Glasner mit Eberechi Eze (Arsenal) jedoch bereits einen Starspieler abgeben musste und der Verein keinen Ersatz für Guehi ins Selhurst Park Stadium lotsen konnte, wurde der Wechsel doch noch abgeblasen.
Mit Rücktritt als Kapitän gedroht
Ganz zum Unmut des Abwehrtalents, Guehi drohte, als Kapitän der „Eagles“ zurückzutreten. Zwar dürfte sich der Engländer wieder mit Glasner vertragen haben, der Wunsch nach einem Wechsel jedoch blieb.
Nur die Adresse änderte sich, Real soll bereits Gespräche mit Guehis Berater vorbereitet haben. Ob es Glasner im Sommer erneut gelingt, den 25-fachen Teamspieler im Kader zu behalten? Wohl kaum, Guehis Vertag läuft am 10. Juni 2026 aus ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.