Glasner-Schützling zieht es zu den „Königlichen“

Hintergrund: Eigentlich galt ein Wechsel des 25-Jährigen zum FC Liverpool bereits als so gut wie fix. Da Glasner mit Eberechi Eze (Arsenal) jedoch bereits einen Starspieler abgeben musste und der Verein keinen Ersatz für Guehi ins Selhurst Park Stadium lotsen konnte, wurde der Wechsel doch noch abgeblasen.