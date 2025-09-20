Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Madrid statt Liverpool

Glasner-Schützling zieht es zu den „Königlichen“

Premier League
20.09.2025 21:52
Marc Guehi (r.) will Crystal Palace um Trainer Oliver Glasner verlassen.
Marc Guehi (r.) will Crystal Palace um Trainer Oliver Glasner verlassen.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Doch nicht Liverpool! Nachdem sich Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner im Transfer-Zoff um Kapitän Marc Guehi durchsetzen und den Innenverteidiger zumindest vorerst in London halten konnte, dürfte dieser nun ein neues Wunschziel auserkoren haben. Wie der englische „Mirror“ berichtet, wolle Guehi im Sommer zu Real Madrid wechseln.

0 Kommentare

Hintergrund: Eigentlich galt ein Wechsel des 25-Jährigen zum FC Liverpool bereits als so gut wie fix. Da Glasner mit Eberechi Eze (Arsenal) jedoch bereits einen Starspieler abgeben musste und der Verein keinen Ersatz für Guehi ins Selhurst Park Stadium lotsen konnte, wurde der Wechsel doch noch abgeblasen. 

Marc Guehi (r.) beim Auswärtsspiel gegen West Ham am Samstag
Marc Guehi (r.) beim Auswärtsspiel gegen West Ham am Samstag(Bild: AP/Kin Cheung)

Mit Rücktritt als Kapitän gedroht
Ganz zum Unmut des Abwehrtalents, Guehi drohte, als Kapitän der „Eagles“ zurückzutreten. Zwar dürfte sich der Engländer wieder mit Glasner vertragen haben, der Wunsch nach einem Wechsel jedoch blieb.

Lesen Sie auch:
Crystal Palace bejubelt den nächsten Sieg.
2:1 bei West Ham
Nächster Sieg! Glasner-Elf bleibt ungeschlagen
20.09.2025
Machtkampf geht weiter
Glasner setzte sich durch – Kapitän trat zurück
02.09.2025

Nur die Adresse änderte sich, Real soll bereits Gespräche mit Guehis Berater vorbereitet haben. Ob es Glasner im Sommer erneut gelingt, den 25-fachen Teamspieler im Kader zu behalten? Wohl kaum, Guehis Vertag läuft am 10. Juni 2026 aus ...

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
135.371 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
106.327 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
103.429 mal gelesen
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
1975 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1749 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
954 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker im Gespräch mit Petja Mladenova und Nikolaus Frings u.a. über ...
Mehr Premier League
Deutsche Bundesliga
Ilzers TSG unterliegt Bayern 1:4 ++ Adamu trifft!
Ilzer-Klub tönt jetzt
Schicker warnt Bayern: „Habe gesehen, wie …“
Krone Plus Logo
HOFFENHEIMS SCHICKER
„Uli Hoeneß traut uns offenbar allerhand zu“
Deutsche Bundesliga
2:0! VfB Stuttgart feiert Heimsieg gegen St. Pauli
Hype um ÖFB-Legionär
Kompany über Laimer: „Für uns wichtig, aber …“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf