Wie Porno-Piraten die Partnerwahrnehmung ändern

Fast zwei Drittel der Männer und mehr als ein Drittel der Frauen in Österreich schauen regelmäßig Pornos. Doch wie wirkt sich das in Beziehungen auf die Wahrnehmung des Partners bzw. der Partnerin aus? Eine aktuelle Untersuchung gibt Aufschluss. Krone+ über ihre Ergebnisse – und was das Ganze mit Piraten zu tun hat.