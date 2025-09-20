Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitten im September

Hitzealarm im Herbst: Über 30 Grad an der Rax

Österreich
20.09.2025 20:00
Über 30 Grad wurden am Samstag in Reichenau an der Rax gemessen.
Über 30 Grad wurden am Samstag in Reichenau an der Rax gemessen.(Bild: Bartomiej - stock.adobe.com)

Über 30 Grad mitten im Herbst: Samstagnachmittag staunten Wetterexperten nicht schlecht, als die Temperaturen in Reichenau an der Rax auf bis zu 32 Grad hinaufkletterten. Ein ungewöhnlicher Wert für diese Jahreszeit! Doch die hochstehende Sonne und kaum Wind sorgten für einen verspäteten Sommertag mitten im September.

0 Kommentare

Solche Werte sind rar im Spätherbst und erinnern daran, wie stark das Klima schwankt. Wenn man bedenkt, dass auf über 1500 Metern Höhe normalerweise frische Luft und kühlere Temperaturen herrschen, wirkt das wie ein kleiner Sommertag in den Bergen.

Spätsommerlich auch am Sonntag
Noch einmal richtig spätsommerlich zeigt sich auch der Sonntag. Viel Sonne, kaum Wolken und dazu ungewöhnlich hohe Temperaturen für Mitte September. Im Flachland klettert das Thermometer noch einmal über die 25-Grad-Marke, in den Bergen bleibt es mit rund 18 Grad mild. Nur die Nächte erinnern daran, dass es eigentlich schon Herbst ist – frisch und teilweise nebelig.

Lesen Sie auch:
Nach 30 Grad Abkühlung
Noch einmal genießen: Der Spätsommer sagt Adieu
19.09.2025

Der Montag bleibt tagsüber noch einmal richtig warm, in manchen Regionen fast 28 Grad. Der Wind weht mäßig bis schwach. Im Osten bleibt es am wärmsten. Erst in den Abendstunden kühlt es wieder rasch ab.

Herbst kommt ab Mittwoch
Auch der Dienstag zeigt sich von der sonnigen Seite. Noch einmal warme 25 Grad sind möglich, ehe sich zur Wochenmitte dann langsam ein Wetterwechsel ankündigt. Ab Mittwoch überwiegen teils dichte Regenwolken und die Temperaturen erreichen höchstens 18 Grad.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
134.463 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
104.718 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
103.251 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1745 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
1626 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Innenpolitik
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
954 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker im Gespräch mit Petja Mladenova und Nikolaus Frings u.a. über ...
Mehr Österreich
Mitten im September
Hitzealarm im Herbst: Über 30 Grad an der Rax
Gefährliche Panne
Auto mit Pferdeanhänger brannte in Bosrucktunnel
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wie sollen wir mit „Emil“ umgehen, Frau Neumann?
Krone Plus Logo
Krebsdiagnose mit 41
„Sterben war für mich einfach keine Option“
„Krone“-Umfrage
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf