Hitzealarm im Herbst: Über 30 Grad an der Rax

Über 30 Grad mitten im Herbst: Samstagnachmittag staunten Wetterexperten nicht schlecht, als die Temperaturen in Reichenau an der Rax auf bis zu 32 Grad hinaufkletterten. Ein ungewöhnlicher Wert für diese Jahreszeit! Doch die hochstehende Sonne und kaum Wind sorgten für einen verspäteten Sommertag mitten im September.
Solche Werte sind rar im Spätherbst und erinnern daran, wie stark das Klima schwankt. Wenn man bedenkt, dass auf über 1500 Metern Höhe normalerweise frische Luft und kühlere Temperaturen herrschen, wirkt das wie ein kleiner Sommertag in den Bergen.
Spätsommerlich auch am Sonntag
Noch einmal richtig spätsommerlich zeigt sich auch der Sonntag. Viel Sonne, kaum Wolken und dazu ungewöhnlich hohe Temperaturen für Mitte September. Im Flachland klettert das Thermometer noch einmal über die 25-Grad-Marke, in den Bergen bleibt es mit rund 18 Grad mild. Nur die Nächte erinnern daran, dass es eigentlich schon Herbst ist – frisch und teilweise nebelig.
Der Montag bleibt tagsüber noch einmal richtig warm, in manchen Regionen fast 28 Grad. Der Wind weht mäßig bis schwach. Im Osten bleibt es am wärmsten. Erst in den Abendstunden kühlt es wieder rasch ab.
Herbst kommt ab Mittwoch
Auch der Dienstag zeigt sich von der sonnigen Seite. Noch einmal warme 25 Grad sind möglich, ehe sich zur Wochenmitte dann langsam ein Wetterwechsel ankündigt. Ab Mittwoch überwiegen teils dichte Regenwolken und die Temperaturen erreichen höchstens 18 Grad.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.