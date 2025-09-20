Hitzealarm im Herbst: Über 30 Grad an der Rax

Spätsommerlich auch am Sonntag

Noch einmal richtig spätsommerlich zeigt sich auch der Sonntag. Viel Sonne, kaum Wolken und dazu ungewöhnlich hohe Temperaturen für Mitte September. Im Flachland klettert das Thermometer noch einmal über die 25-Grad-Marke, in den Bergen bleibt es mit rund 18 Grad mild. Nur die Nächte erinnern daran, dass es eigentlich schon Herbst ist – frisch und teilweise nebelig.