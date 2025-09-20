Menschen „tanzen“ in Grenzregionen auf Knochen

Die russische Polizei und die „Begnadigungen“

Im vergangenen Jahr habe es Gerüchte gegeben, dass die Polizei Pläne zur Rekrutierung von Verdächtigen für die Armee erhalten habe. Die Beamten hätten diese Personen davon überzeugen sollen, sich freiwillig zu melden, dann wäre das Strafverfahren eingestellt. „Ich persönlich zwinge niemanden, zum Heer zu gehen. Ich sage ihnen nur, dass es die Möglichkeit gibt und mache immer klar: Nach dem Absitzen der Haftstrafe seien sie wieder frei, im anderen Fall sei ihre Rückkehr ungewiss“, so der Polizist. Normalerweise unterschreibe dann niemand.