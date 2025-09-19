„Strengeres Gesetz kann Unfälle nicht verhindern“

Am 2. Oktober jährt sich zum zweiten Mal die tödliche Hundeattacke von Naarn. Damals war eine 60-jährige Joggerin von mehreren Hunden zu Tode gebissen worden. Die Tierbesitzerin wurde zu 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt, verurteilt. Die Folge war eine Verschärfung des Hundehaltegesetzes, doch ausgerechnet seit die Novelle in Kraft ist, mehren sich die Bissattacken.