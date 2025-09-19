„Strengeres Gesetz kann Unfälle nicht verhindern“

Faserhersteller Lenzing bekommt neuen Finanzchef
Eine unheimliche Serie von Hundebissen schockt aktuell Oberösterreich. Ausgerechnet seitdem im Bundesland ob der Enns ein strengeres Gesetz gilt, mehren sich die Zwischenfälle. In den vergangenen zwei Monaten gab es insgesamt sechs Attacken. Eine Expertin sieht im Gespräch mit der „Krone“ die Besitzer gefragt.
Am 2. Oktober jährt sich zum zweiten Mal die tödliche Hundeattacke von Naarn. Damals war eine 60-jährige Joggerin von mehreren Hunden zu Tode gebissen worden. Die Tierbesitzerin wurde zu 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt, verurteilt. Die Folge war eine Verschärfung des Hundehaltegesetzes, doch ausgerechnet seit die Novelle in Kraft ist, mehren sich die Bissattacken.
