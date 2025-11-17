Abgesagte Operationen: Auch Spital Steyr betroffen

Alternative Termine für Patienten

Nachdem die Probleme im Kepler Universitätsklinikum bekannt wurden, stand eine mögliche Kooperation mit dem Linzer Unfallkrankenhaus (UKH) im Raum. Auch darauf wurde bei der Sitzung wieder verwiesen: „Gemeinsam mit den Kollegialen Führungen der regionalen Krankenhäuser der OÖG aber auch dem UKH sollen den von den OP-Einschränkungen betroffenen Patientinnen und Patienten alternative OP-Termine angeboten werden.“