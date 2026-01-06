21-Jähriger bewahrt rares Federvieh vor Aussterben

„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
Marco Gersthofer aus Reichenau an der Rax hat bereits als Kind seine Liebe zu rarem Federvieh entdeckt und damit auch schon zahlreiche Preise gewonnen.
Während Jugendliche in seinem Alter für Computerspiele, Formel 1 oder Fußball im Sinn haben, hatte Marco Gersthofer aus Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, schon mit 15 Jahren ganz andere Interessen – nämlich seine Hühner. Bereits 2010 liefen gackernde Vögel durch seinen Garten. „Der Beitritt zum Rassekleintierzuchtverein in Lichtenwörth legte mir dann den Grundstein für die Faszination an besonderen und raren Rassen“, erzählt der heute 21-Jährige. „Als ich zum ersten Mal einen Paduaner in natura sah, starrte ich ihn mindestens für zehn Minuten an“, so der begeisterte Tierliebhaber.
