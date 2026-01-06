Der „Landesvater“ wird zur ewigen Ruhe gebettet
Josef Ratzenböck
Die Vorbereitungen für das Requiem für den am 23. Dezember 2025 verstorbenen Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck am kommenden Samstag, 10. Jänner, laufen. Für die Bevölkerung sind im Mariendom dafür 800 Sitzplätze vorgesehen. Die „Krone“ gibt einen Überblick über den Ablauf der Trauerfeierlichkeiten.
Einen Tag vor Heiligabend starb der ehemalige oö. Landeshauptmann Josef Ratzenböck im 97. Lebensjahr. Am kommenden Samstag wird der als „Landesvater“ in die Geschichte eingegangene ÖVP-Politiker zur letzten Ruhe geleitet.
