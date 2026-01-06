Der „Landesvater“ wird zur ewigen Ruhe gebettet

Die Vorbereitungen für das Requiem für den am 23. Dezember 2025 verstorbenen Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck am kommenden Samstag, 10. Jänner, laufen. Für die Bevölkerung sind im Mariendom dafür 800 Sitzplätze vorgesehen. Die „Krone“ gibt einen Überblick über den Ablauf der Trauerfeierlichkeiten.