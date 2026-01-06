D: Sohn (44) soll eigene Mutter getötet haben

Ein erschütternder Vorfall hat die deutsche Gemeinde Höchstadt an der Aisch (Mittelfranken/Bayern) erschüttert: Eine Frau stirbt offenbar durch die Hand ihres eigenen Sohnes. Die Polizei rückte am Montagabend aus, nachdem eine Zeugin den Notruf gewählt hatte – doch für die 69-Jährige kam jede Hilfe zu spät.