Handballer testen

Mit Sieg abheben: „Das wäre wichtig für die Moral“

Handball
06.01.2026 06:30
Teamkapitän Niko Bilyk.
Teamkapitän Niko Bilyk.(Bild: GEPA)

Österreichs Handball-Herren prallen am Dienstag in Wien auf Tschechien – es ist ihr letztes Testspiel vor der EM auf heimischem Boden. Teamchef Iker Romero sah in der Vorbereitung viel Positives. „Die Motivation bei allen ist sehr hoch. Wir haben eine richtig gute Energie.“ 

0 Kommentare

Eine ideale Hutecek-Flanke. Keeper Leon Bergmann köpfelte ein und fixierte so den 1:0-Sieg für Team Jung beim Aufwärmkickerl. „Das ist wichtig! Wir haben da sogar eine eigene Wertung“, lachte der frisch gebackene Schweizer Cup-Sieger mit Schaffhausen...

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Mehr Krone+ Artikel

