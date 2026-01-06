„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“

„Eine Familie mit zwei Kindern lebt jetzt in der Stadt auf 85 Quadratmetern. Früher haben wir dafür noch 110 Quadratmeter gebaut – das traue ich mir jetzt nicht mehr.“ So skizziert Robert Oberleitner, Obmann des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen in Oberösterreich, die Entwicklung am Wohnungsmarkt. In anderen Worten: „Wegen der Kosten wird jetzt kompakter gebaut, auch das schafft Leistbarkeit.“