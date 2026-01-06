„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
Trend am Wohnungsmarkt
Um sich die Wohnung leisten zu können, leben Familien nun auf engerem Raum, sagt der Chef der gemeinnützigen Bauvereinigungen in Oberösterreich. Der Häuslbauer und das Wohnungseigentum werden wieder eine größere Rolle spielen, meint der Experte – mit einer Einschränkung.
„Eine Familie mit zwei Kindern lebt jetzt in der Stadt auf 85 Quadratmetern. Früher haben wir dafür noch 110 Quadratmeter gebaut – das traue ich mir jetzt nicht mehr.“ So skizziert Robert Oberleitner, Obmann des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen in Oberösterreich, die Entwicklung am Wohnungsmarkt. In anderen Worten: „Wegen der Kosten wird jetzt kompakter gebaut, auch das schafft Leistbarkeit.“
