Diese Edelmetalle sind heuer ganz heiße Eisen

Anleger rieben sich die Hände, als Gold letztes Jahr von Rekord zu Rekord jagte. Im März wurde die 3000-Dollar-Grenze gesprengt, im Oktober waren die 4000 Dollar „fällig“, am Stefanitag gelang dann das neue Allzeithoch von exakt 4534,17 Dollar oder umgerechnet 3851,65 Euro pro Feinunze. Derzeit hält Gold bei plus 64 Prozent im Jahresvergleich.