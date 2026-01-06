Wenn der Trainer zum umjubelten Helden wird

Abgang beim GAK? Das sagt Sportchef Wawra dazu!
Owusu heiß begehrt
Kapfenberg zog den Spitzenschlager der Österreichischen Eishockey Liga (ÖEL) am Sonntag gegen Gmunden in der Nachspielzeit auf seine Seite. Beim viel umjubelten 2:1-Sieg machte der Trainer die Entscheidung zur Chefsache.
Nach 2:28 Minuten der Overtime machte Kapfenbergs Spielertrainer die Entscheidung im Hit gegen Leader Gmunden zur Chefsache – Kristof Reinthaler ließ mit seinem Goldtor zum 2:1 die 1000 Fans in der Stadthalle ausflippen.
